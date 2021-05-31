Автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке на платной стоянке

Российские автомобилисты столкнулись с новыми штрафами в размере трех тысяч рублей. Наказания за правонарушения начали получать москвичи, которые оставляли машины в размеченных для этого местах на городской платной парковке в зоне действия знака «Остановка запрещена» кроме такси.

Московские автомобилисты отметили что штраф можно получить, постояв в зоне этого знака всего несколько минут. Об этом сообщили эксперты портала Autonews.

«Прямо посередине городской парковки с соответствующей разметкой скрываются два места, откуда сотрудники АМПП регулярно увозят автомобили. Действие запретного знака заканчивается дополнительным знаком платной парковки, которых в зоне обычно и так много. Если водитель замешкался и не распознал запрет на два места, то забирать автомобиль он будет уже со штрафстоянки», — отметили эксперты издания.

При этом штраф можно обжаловать в суде, если знак стоит в незаметном месте, добавили автоюристы.

«Такие штрафы достаточно легко обжаловать, если фотографии нарушения сделаны на планшет через приложение „Помощник Москвы“. Это незаконно, и суды сейчас много таких постановлений от МАДИ и АМПП отменяют», — добавил автомобильный юрист Михаил Никитин.

Эксперт посоветовал отправлять жалобы на штрафы по фотографиям в суд через структуры московского транспорта, которые будут обязаны внести всю информацию в свои регистры. Это поможет избежать досрочной передачи информации о штрафе в службу судебных приставов.