«Дорожный ГУЛАГ». Идею повысить дорожные штрафы посчитали абсурдной

Коммунисты предложили устроить «дорожный ГУЛАГ», выдвинув идею повысить владельцам дорогих авто штрафы за нарушение ПДД. Так считает руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, сообщил с Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Идея абсолютно ужасна! Вместо 500 рублей платить 500% годового дохода? За то, что я попал в очередную ловушку в Москве? Они там рехнулись? Пять лет работы, пять лет жизни за то, что кто-то внезапно поставил знак ограничения скорости 40 километров в час на автомагистрали? Депутат предлагает устроить дорожный ГУЛАГ», — заявил Шкуматов.

По его словам, таких ловушек в Москве сотни, и он тоже попадается в них раз пять в год. И это при том, что он пишет про эти ловушки, имеет их реестр. Руководитель рабочей группы ОНФ поинтересовался, а не стоит ли сажать автомобилистов в тюрьму на пять, 10 или 20 лет.

«Вот это надо подсказать депутату. Чем жестче они хотят что-то запрещать, тем абсурднее становится вся эта история. Уже непонятно, где находится психбольница», — возмутился руководитель рабочей группы.

По его мнению, подавляющее большинство обеспеченных людей ездят по правилам. При воплощении в жизнь этой «абсурдной инициативы», люди перерегистрируют свои машины на безработных или пенсионеров.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина предложила определять сумму взыскания для владельцев люксовых автомобилей не в рублях, а в процентах от годового дохода, написало ИА НСН.