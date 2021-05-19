Автомобилистов предупредили о «летних» штрафах размером до полумиллиона рублей

Российским водителям перед началом летнего сезона напомнили о штрафах за передвижение машин в разных природных зонах. Их размеры могут достигать полумиллиона рублей. Об этом Autonews рассказала юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева.

Россиянам нужно придерживаться закона об особо охраняемых природных зонах. К ним относятся заповедники, парки, памятники природы и ботанические сады. При заезде автомобиля на запрещенную территорию водителя в зависимости от конкретного нарушения могут оштрафовать на 1,5-5 тысяч рублей. Штраф для юрлиц может составить от 50 тысяч до полумиллиона рублей.

Незнание закона не освобождает от ответственности. Отсутствие обозначений и ограждений у проезда к природоохранным зонам не может являться основанием для въезда. Поэтому предварительно перед поездкой на природу лучше проверить статус этой местности на кадастровой карте.

Согласно новым законам, запрещено передвигаться на авто по водоохранной зоне. Этот запрет действует на передвижение в местах, где нет асфальтированных дорог. Для простых граждан штраф может составить 4,5 тысячи рублей. Должностных лиц могут оштрафовать на 8-12 тысяч, а организациям грозит штраф на 200-400 тысяч рублей.

Ранее были названы самые частые нарушения ПДД, за которые штрафуют водителей.