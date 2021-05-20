Автоматическое списание штрафов за ПДД есть и сейчас. Но могут возникнуть новые проблемы

Система с автоматическим списанием штрафов за нарушение ПДД фактически уже действует в России. Судебные приставы имеют право списать указанную сумму со счета автомобилиста. Однако если сейчас владелец машины может доказать, что не сидел за рулем, и не платить штраф, то в случае вступления предложения Минюста в действие с него в любом случае сначала спишут деньги. Об этом «360» заявил автоюрист Лев Воропаев.

«Фактически эта система уже действует. Когда передают это постановление о штрафе приставам, то они практически в автоматическом режиме списывают эту сумму штрафа с расчетного счета собственника транспортного средства. Поэтому я не вижу принципиального изменения», — сказал он.

Он напомнил, что сейчас штраф приходит на имя собственника машины, но если он не был за рулем, то может обжаловать постановление и в итоге не платить.

«В этой ситуации мы рискуем тем, что штраф будет списан, а потом будет указано, что собственник доказал факт того, что он автомобилем не управлял. Потому что система возврата штрафа, к сожалению, далеко не автоматическая», — заметил эксперт.

По его словам, владелец авто должен будет приложить много усилий, чтобы возвратить свои деньги назад.

Минюст России предложил установить упрощенный порядок взыскания штрафов с автомобилистов. Министерство считает, что списывать деньги за нарушения ПДД нужно автоматически со счета водителя.