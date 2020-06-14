Патриарх освятил главный храм ВС России в Подмосковье

В этом храме все символично. Диаметр барабана главного купола составляет 19,45 метра. В 1945 году окончилась Великая Отечественная война. Высота малого купола составляет 14,18 метра — именно столько дней и ночей война длилась.

В субботу, 13 июня, в храм привезли иконы покровителей русских войск. В Кубинку доставили образы пророка Илии, апостола Андрея Первозванного и святого князя Александра Невского.

Для прихожан храм откроется в день начала Великой Отечественной войны — 22 июня. На территории храмового комплекса создали музей «Дорога памяти».

На освящение и первую Божественную литургию из-за пандемии пришли только архиереи и священники Русской православной церкви, министр обороны РФ Сергей Шойгу, его заместители и представители местной власти. Все журналисты, которых пустили в храм, приехали со справками об отсутствии COVID-19.