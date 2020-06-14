Патриарх Кирилл станет настоятелем храма Вооруженных сил России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл станет настоятелем собора Воскресения Христова в подмосковном парке «Патриот». Об этом он заявил после освящения главного храма Вооруженных сил и первого в нем богослужения.

«Мною принято решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма», — сказал патриарх Кирилл. Патриарший собор Воскресения Христова и военный музей построили в Военно-патриотическом парке «Патриот» в Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и музейный комплекс планировали открыть к 9 Мая, но мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса. На освящении и первой Божественной литургии, которые прошли 14 июня, собрались архиереи и священники Русской православной церкви (РПЦ), министр обороны России Сергей Шойгу, его заместители и представители местной власти. Днем ранее в храм привезли иконы покровителей различных видов войск. Убранство собора оценили послы из шести стран: Армении, Белоруссии, Китая, Сербии, Индии и Вьетнама.