Главный храм Вооруженных сил России освятили в Подмосковье. Чем интересна одна из самых больших церквей страны

Главный храм Вооруженных сил России освятили 14 июня. Изначально его открытие было приурочено ко дню окончания Великой Отечественной войны, но коронавирус немного вмешался в планы. Чем необычен новый храм, освященный сегодня в Подмосковье, — в материале «360».

Храм Воскресения Христова (другое название — главный храм Вооруженных сил России), в народе больше известный как храм Минобороны, находится в Одинцовском районе, в подмосковном парке «Патриот», который был основан в 2014 году также под эгидой Министерства обороны.

Предполагается, что храм станет духовным и просветительским центром для российских военных. Более того, замминистра обороны Андрей Картаполов пообещал открыть в новом храме центр подготовки военного духовенства — то есть священников, прикомандированных к армии, чтобы поддерживать боевой дух солдат.

Строить храм начали еще в 2018 году, чтобы уже через два года приурочить его открытие к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Правда, в 2020 году случилось непредвиденное: как раз в мае из-за пандемии коронавируса Москву и Подмосковье пришлось закрыть на карантин, поэтому привязать открытие храма к праздничной дате не получилось. Но в Министерстве обороны не растерялись и решили провести торжественную церемонию открытия 22 июня — то есть ровно через 75 лет после того дня, когда немецкие войска вторглись на территорию СССР.

Вообще, храм Воскресения Христова уникален сразу по нескольким причинам. Это первый в современной российской истории православный храм, полностью посвященный войне. По замыслу авторов проекта, роспись внутри храма должна отображать не только Победу в Великой Отечественной, но и вообще все боевые действия, в которых принимала участие русская армия за всю историю ее существования.

Главный храм Вооруженных сил станет одним из крупнейших наряду с храмом Христа Спасителя и Исаакиевским собором. Кстати, параметры храма выверялись неслучайно: например, высота звонницы составляет 75 метров — именно столько лет в этом году исполнилось Великой Победе. Высота малого купола — 14,18 метра, потому что Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. Ну а диаметр основания главного купола составляет 19,45 метра — естественно, в честь года окончания войны.

Протоиерей Леонид Калинин, председатель художественного совета храма, отметил также, что такой масштабный проект был создан в удивительно короткие сроки и «на минимальные средства». Напомним, что на строительство храма ушло более трех миллиардов рублей. С самого начала анонсировалось, что храм будет возведен исключительно на пожертвования, которые собирал благотворительный фонд «Воскресение». Так оно, в общем, и получилось: в проект вложились верующие люди и ветераны боевых действий как из России, так и со всего мира — в частности, сообщалось о пожертвованиях от общественных организаций из стран СНГ и Восточной Европы. Конечно, фонду помогло и правительство Москвы, пожертвовав два миллиарда бюджетных средств. Московская область тоже вложилась, выделив 950 миллионов рублей.

Освятить храм изначально планировали 22 июня, но церемонию удалось провести на более раннюю дату — 14 июня. Освятил храм Воскресения Христова патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он же совершил первую Божественную литургию. На церемонии присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу.