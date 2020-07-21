Арестованный Фургал анекдотом описал свое нахождение в СИЗО

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попал в СИЗО после обвинений в организации убийств и покушениях. Он рассказал о своем пребывании в следственном изоляторе, вспомнив подходящий анекдот.

«Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: „Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть“. Я сплю отлично. Совесть меня не мучит. Мучит только чужое предательство. Но жизнь надо воспринимать, как она есть». — отметил Фургал. Цитату привел «Московский комсомолец».

Бывший глава региона поблагодарил сотрудников СИЗО. Он рассказал, что раньше был на первом этаже, а теперь находится на четвертом, где можно посмотреть телевизор. Ему уже передали посылки от родных, где были бытовые вещи, печенье, конфеты, сахар и кофе.

«Думаю, что близкие в шоке, потому не сообразили, что нужно в первую очередь в СИЗО. Но была еще передачка от незнакомого мне жителя Московской области. Там колбаса и сыр, яблоки и бананы. Спасибо большое ему», — сказал Фургал.

Он добавил, что незнакомые люди присылали и деньги. В общей сложности экс-губернатору пришло 27 тысяч рублей. Фургал поблагодарил за такую поддержку.

«Сегодня принесли каталог книг, я выбрал несколько исторических. Вот скоро их выдадут. А вообще библиотека тут, судя по каталогу, хорошая. Там есть даже книги тех, кто здесь сидел и все описывает. Интересно почитать впечатления других. Но я все-таки надеюсь, что тут надолго не задержусь», — рассказал бывший глава Хабаровского края.

Сергея Фургала задержали и арестовали в начале июля. Его обвинили в организации убийств и покушении на убийство дальневосточных предпринимателей. Президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы Хабаровского края стал депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.