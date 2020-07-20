Москалькова рассказала о содержании в СИЗО Фургала и Сафронова

Она заявила, что к ней поступили обращения с просьбами проверить о том, в каких условиях содержатся Иван Сафронов, Сергей Фургал и проходящий по его делу Николай Мистрюков.

Москалькова заявила, что все проверила, ответила на заданные вопросы и по ряду пунктов обратилась к руководителям следственных органов и в администрацию Следственного изолятора «Лефортово».

Заключенные отметили, что отношение в СИЗО к ним доброжелательное, питание хорошее, медицинская помощь им оказывается профессионально и в полном объеме Татьяна Москалькова Уполномоченный по правам человека.

Бывшего журналиста и советника руководителя главы Роскосмоса Ивана Сафронова обвинили в государственной измене. Суд арестовал его 7 июля. По словам адвокатов, следователи считают, что Сафронова завербовали чешские спецслужбы. В 2017 году он передал секретную информацию, которая была связана с поставками вооружения на Ближний Восток. Сам Сафронов вину не признал и считает, что уголовное дело связано с его работой журналистом.

Эту информацию опровергал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

До перехода в Роскосмос Сафронов был журналистом газет «Коммерсант» и «Ведомости», где освещал работу оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвинили в организации убийств по найму и покушении на убийство. После задержания его этапировали в Москву, где суд арестовал его на два месяца.

Ранее следователи заявили, что у них есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на Александра Смольского. Все нападения и конфликты были связаны с коммерческими интересами Фургала.

В ноябре прошлого года суд арестовал по подозрению в причастности к этим преступлениям соучредителя группы «Торэкс-Хабаровск» Николая Мистрюкова.

Сергей Фургал с сегодняшнего дня больше не является губернатором Хабаровского края. Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполнять обязанности руководителя региона будет депутат Госдумы Михаил Дегтярев.