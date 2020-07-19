Президент США Дональд Трамп заявил, что за годы публичной жизни привык к тому, что медиа постоянно пишу о его личной жизни. Но ему все равно больно, когда поливают грязью его самых близких людей, отца и мать. Поэтому он осуждает свою племянницу Мэри Трамп за резкие высказывания об отце в ее книге «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире».

Об этом он рассказал в интервью канала FoxNews. Ранее Мэри Трамп отзывалась о его отце как о человеке, который добивается успеха любой ценой, сделает что угодно, лишь бы заработать денег.

Дональд Трамп признал, что его отец любил побеждать, но был хорошим и сильным человеком.

«Позор, что она это сказала. Она никогда не была любимицей семьи, никто ее не уважал», — добавил президент. Он признался, что никогда бы этого не сказал, если бы не глупая и злая ложь Мэри Трамп.

Президент подчеркнул, что ему больно, когда кто-то нападает на его родителей. «Моя мать была почти святой. Она была невероятной женщиной, но даже ей не нравилась Мэри Трамп», — отметил президент.

Он признался, что всегда уделял племяннице мало времени и сейчас рад этому. «Ей должно быть стыдно за себя. Эта книга — ложь», — резюмировал Трамп.

Накануне в Twitter он пошутил, что стал «абсолютным членом Клуба книги месяца».