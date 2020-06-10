Аппараты ИВЛ «Авента-М» начали забирать из больниц для проверки

Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» начали забирать из больниц, чтобы отправить на дополнительную проверку. Такое решение принял Уральский приборостроительный завод (УПЗ).

«Аппарат ИВЛ „Авента-М» производства АО «Уральский приборостроительный завод», срок действия не ограничен, (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения) сообщает об отзыве медицинского изделия», — сообщили в Росздравнадзоре.

Временный гендиректор завода Александр Морозов пояснил, что компания решила дополнительно проверить медицинскую технику на функциональность и безопасность. Проверять аппараты будут не только на заводе, но и в больницах, где находятся сейчас приборы, написало РИА «Новости». УПЗ готов взять на себя все расходы, а также гарантирует предоставление исправных аппаратов.

Ранее Росздравнадзор приостановил продажу и эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М» в России. Технику перестали использовать после двух пожаров. Первое возгорание произошло 9 мая в столичной больнице № 50 имени Спасокукоцкого. Тогда погибла одна пациентка.

Второй пожар случился 12 мая в реанимации больницы Святого Георгия в Петербурге. В результате погибли пять человек. Предварительной причиной случившегося назвали неисправность аппаратов ИВЛ. После случившегося создали специальную комиссию, чтобы технически проверить аппараты «Авента-М».