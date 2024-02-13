Власть 13 февраля 2024, 13:21 Кремль объяснил объявление в розыск членов правительств стран Балтии Песков: розыск членов правительств стран Балтии связан с их враждебностью РИА «Новости»

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Объявленные МВД в розыск члены правительства Эстонии и Латвии предпринимали враждебные действия в адрес России и исторической памяти. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о причинах объявления в розыск премьер-министра и государственного секретаря Эстонии Кайи Каллас и Таймара Петеркопа, а также министр культуры Литвы Симонаса Кайриса.

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«Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью. Это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению к исторической памяти и к нашей стране», — заявил Песков.

Карточки премьер-министра Эстонии Каи Каллас и государственного секретаря балтийской республики Таймара Петеркопа появились в базе розыска МВД России во вторник, 13 февраля.

В документах указали, что политиков разыскивают в рамках расследования уголовного дела, но без указания конкретной статьи.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что уголовное дело против Каллас и Петеркопа завели после уничтожения и повреждения памятников советским воинам, расположенным в республике.

По такому же делу МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.