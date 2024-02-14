Мир 14 февраля 2024, 13:46 Литва выразила протест временному поверенному в делах России МИД Литвы выразил России протест из-за объявления литовских политиков в розыск

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Литва официально выразила протест временному поверенному в делах России из-за объявления литовских политиков в розыск. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

«Представителя посольства России в Литве вызвали в МИД 14 февраля, где ему вручили ноту протеста на решение РФ объявить в розыск госслужащих, политиков и других лиц Литвы за решения, которые они приняли в исполнение своих прямых обязанностей, — заявили в ведомстве.

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МВД России ранее объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса и ряд других официальных лиц прибалтийских государств.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что объявленные в розыск члены правительства Латвии, Литвы и Эстонии совершали враждебные действия против России и исторической памяти.