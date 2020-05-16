Антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки зафиксировали в России

Всего в России от заболевания, которое вызывает коронавирус, умерли 2537 человек. За прошедшие сутки российские медики выявили еще 9200 случаев заражения 2019-nCoV. Общее число выявленных случаев COVID-19 теперь составляет 272 043 человека. Выздоровели 63 166 пациентов.

По последним данным, в РФ провели более 6,6 миллиона тестов на коронавирус. Под наблюдением сейчас остаются 259 тысяч человек.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что основной симптом тяжелой формы COVID-19 — это одышка. При проявлении этого признака необходима срочная госпитализация.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с пандемией 2019-nCoV в России стала стабилизироваться, однако расслабляться и снимать все ограничения разом пока нельзя.

11 мая президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в России с 12 мая. Российский лидер оставил губернаторам антикризисные полномочия, чтобы те могли самостоятельно принимать решения по ослаблению ограничительных мер в регионах.