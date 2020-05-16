Более 6,6 млн тестов на коронавирус провели в России

«В России проведено более 6,6 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 259 тысяч человек», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы ведомства.

Тест-системы, которые используют в РФ для выявления нового вируса, максимально чувствительны. Они выявляют единичные копии вируса в реакции.

По последним данным, за сутки медики выявили 9200 случаев COVID-19. Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 272 043. Выздоровели 63 166 человек (4940 за сутки). Умерли всего 2537 пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с пандемией 2019-nCoV в России стала стабилизироваться. Пока расслабляться и снимать все запреты разом нельзя, хотя рост числа выявленных случаев COVID-19 удалось остановить.