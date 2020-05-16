Назван основной симптом тяжелой формы COVID-19

Главный признак тяжелой формы COVID-19 — это одышка, ощущение нехватки кислорода. На фоне этого симптома у заболевших температура тела поднимается выше 38,5 градусов и появляется кашель.

«Одышка — это ощущение нехватки воздуха. Это самый серьезный симптом, при котором нужно госпитализироваться», — заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале.

Ее поддержал главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов. Помимо одышки, он обратил внимание на еще три верных признака COVID-10 в тяжелой форме. Это температура выше 38,5 градусов, кашель и снижение насыщения крови кислородом. При COVID-19 могут посинеть губы, ногти, слизистая и кожа.

Ранее Малышева призвала не бояться роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом. По ее словам, у части из инфицированных болезнь проходит бессимптомно и они «здоровые люди».

По последним данным, российские медики с начала пандемии выявили 262 843 случая COVID-19. Умерли 2418 человек. Выздоровели 58 226 пациентов.