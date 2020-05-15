Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в стране

Сейчас уже можно говорить, что ситуация с пандемией 2019-nCoV в России стала стабилизироваться. Однако расслабляться и снимать все запреты разом нельзя.

«Ситуация, видимо, [с коронавирусом] стабилизируется в стране, но, вместе с тем, сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя», — приводит РИА «Новости» слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая приняла участие в совещании по открытию в регионах медцентров Минобороны.

Ранее Попова заявила, что рост числа выявленных случаев COVID-19 удалось остановить. По ее словам, прирост выявленных случаев заражения коронавирусом в России на протяжении 11 дней незначителен.

Начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов выразил уверенность, что пандемия нового вируса в РФ продлится все лето из-за ряда факторов, среди которых праздничные дни и изменения погоды.

По последним данным, в России зафиксировали 262 843 случая заражения 2019-nCoV. От болезни COVID-19 умерли 2418 человек. Вылечились 58 226 пациентов.