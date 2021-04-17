Альфа-Банк отрекся от Моргенштерна после дела о наркотиках

Рэпер Моргенштерн не является сотрудником Альфа-Банка. Все сообщения о том, что он стал одним из директоров финансового учреждения, — это рекламный ход. Об этом заявили в пресс-службе Альфа-Банка в беседе с РБК после сообщений об административном деле в отношении исполнителя.

«Новость о том, что он наш сотрудник, — это не более чем рекламный ход. Он не является нашим сотрудником», — заявили в пресс-службе банка.

В субботу, 17 апреля, в СМИ появилась информация, что против Алишера Моргенштерна завели административное дело о пропаганде наркотических средств. Поводом стали клипы рэпера «Розовое вино — 2» и Family. Наказание может составить до одного миллиона рублей.

В середине марта Альфа-Банк сообщил, что нанял на работу рэпера Моргенштерна, для которого специально создал должность директора по работе с молодежью. В финансовом учреждении заявили, что исполнитель поможет привлечь до 100 тысяч новых клиентов.

До этого Альфа-Банк уже сотрудничал с рэпером. Моргенштерн снялся в скандальном рекламном ролике «Клип за 10 лямов». Видео не понравилось Федеральной антимонопольной службе.

В ведомстве заявили, что образы сотрудниц банка с откровенным вырезом, через который видно нижнее белье, унижают настоящих работниц кредитного учреждения. В Альфа-Банке с претензиями не согласились.