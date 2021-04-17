В Москве против рэпера Моргенштерна возбуждено дело за пропаганду наркотиков, сообщил источник ТАСС.

«УНК ГУ МВД России по Москве возбуждено в отношении Моргенштерна административное дело по части первой статьи 6.13 КоАП РФ „Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств“. Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца „Розовое вино-2“ и Family», — приводит агентство слова собеседника.

По этой статье музыканту грозит штраф в размере миллиона рублей.

«360» связался с адвокатом Сергеем Жориным, который выложил фото с артистом, чтобы получить комментарий, но юрист заявил, что пока не уполномочен ничего говорить по этому вопросу.

На прошлой неделе Моргенштерн перечислил 666 666 рублей башкирскому фонду помощи детям-сиротам «Наши дети». Как отметили в фонде, это крупнейшее частное пожертвование. По данным организации, эти деньги потратят на развитие проекта «Наставничество».