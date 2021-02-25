Против Альфа-Банка и Моргенштерна завели дело за непристойную рекламу

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения законодательства о рекламе и потребовала объяснений от Альфа-Банка и музыканта Моргенштерна. Речь идет о совместном ролике банка и рэпера «Клип за 10 лямов» — ФАС нашла в нем сразу несколько нарушений. Финансовая организация и рэпер должны предоставить «письменные объяснения» не позднее 19 марта.

Об этом сообщили на сайте ФАС. Ведомство решило проверить клип, который опубликовали в конце 2020 года, после многочисленных жалоб граждан. Специалисты провели ряд экспертиз, которые выявили сразу несколько нарушений:

Моргенштерн заходит в банк с бутылкой алкоголя и пьет из нее. Рэпер обращается к несовершеннолетним и призывает их оформить себе карты банка на имя родителей — получить карту можно только с 18 лет. В клипе Альфа-Банк несколько раз называют «лучшим банком страны», однако не указывают критерии, по которым сделали такой вывод, а также организационно-правовую форму оказывающего банковские услуги лица.

Кроме того, ФАС сочла «вызывающим и непристойным» образ сотрудниц банка, который создали в ролике. Речь идет о девушках, которые появляются в клипе в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье». В ведомстве подчеркнули, что созданный образ противоречит тому, как сотрудники банка выглядят на самом деле.

Отдельное внимание в ФАС уделили сцене в конце клипа, где Моргенштерн проводит банковской картой между грудей одной из «сотрудниц», имитируя платеж через терминал.

«Действия Моргенштерна по использованию оголенной части тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой унизительны для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом», — отметили в сообщении.

Нарушением нормы закона, которая запрещает использовать в рекламе «непристойные и оскорбительные образы», сочли также поведение рэпера, в том числе демонстрацию среднего пальца. В соответствии с КоАП, за нарушение закона «О рекламе» рекламодателя могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.