Моргенштерн стал одним из директоров Альфа-Банка

Альфа-Банк создал специальную должность директора по работе с молодежью для рэпера Моргенштерна. От исполнителя ждут, что его участие в работе финансового учреждения поможет привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов заявил, что Моргенштерн со своей стороны пообещал, что руководству не придется за него краснеть.

«Он будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты», — рассказал представитель банка.

Гиязов отметил, что реклама с участием рэпера «Клип за 10 лямов», которая вызывала негативную реакцию ФАС, привлекла около 25 тысяч клиентов. Кроме того, прием Моргенштерна на работу в банк станет ответом на претензии надзорного ведомства об образе «реального сотрудника банка».

ФАС завела дело после публикации скандальной рекламы. В ведомстве сочли недопустимым появления образа сотрудниц банка с откровенным вырезом, через который видно нижнее белье. Отдельно в антимонопольной службе отметили момент, где Моргенштерн проводил выданной картой по груди одной из «сотрудниц банка», имитируя платеж. В антимонопольной службе посчитали, что подобное видео унижает сотрудницы банка.

В Альфа-Банке с претензиями не согласились. Там отметили, что направят подробное письменное разъяснение, как того потребовала ФАС. Санкции в виде штрафа в банке назвали несправедливыми, а само сотрудничество с Моргенштерном назвали «эффективной рекламной интеграцией».