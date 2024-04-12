Общество 12 апреля 2024, 15:49 Активы приморских рыбопромышленников перешли в собственность государства Активы дальневосточных «крабовых королей» передали в собственность России РИА «Новости»

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Росимущество стало собственников восьми дальневосточных рыбопромышленных компаний и одного оператора такси. Об этом со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц сообщил «Интерфакс».

В списке среди сменивших собственников компаний указали «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», Приморская рыболовная компания и «Городское экотакси». Общая стоимость активов составила 21,8 миллиарда рублей.

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Агентство напомнило, что в конце марта Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам на общую сумму 376 миллиардов рублей.

По версии обвинения, бизнесмены занимались выловом краба по квотам, но весь улов продавали в другие страны, выводя деньги на счета в иностранных банках.

Основная доля пришлась на владельца рыбодобывающих предприятий Олега Кана, носящего неформальный титул «крабового короля». В 2020 году Хабаровский краевой суд вынес решение о заочном аресте бизнесмена по делу 2010 года об убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко. По версии следствия, Кан стоял за организацией расправы.

Бизнесмена объявили в международный розыск. Представляющие интересы Кана адвокаты объявили о смерти своего подзащитного, сославшись на реестр наследственных дел. Но прокуратура заявила, что это не более чем инсценировка, так как в ЗАГСах акт о смерти Кана не выдавали.