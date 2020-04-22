    22 апреля 2020, 11:25

    Эксперт спрогнозировал всплеск путешествий по России после коронавиурса

    Анастасия Кременчугская

    Эд Халилов, эксперт по выживанию, считает, что по окончании пандемии коронавирусной инфекции стоит ожидать большой волны путешествий по России, так как границы между странами откроются не сразу. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Специалист не думает, что беспечные путешественники станут более серьезно относиться к экспедициям. Он считает, что те, кто раньше могли улететь куда-нибудь в Непал и ходить там по Гималаям так же, не предупреждая местную службу спасения, будут путешествовать по России. Они в принципе не владеют навыками выживания и правилами безопасности, что нужно предупреждать, нужно оформлять группу.

    Халилов уверен, что после пандемии цены на туризм по России понизятся.

    «Кто-то будет демпинговать цены из-за конкуренции, цена будет снижаться, естественно, и сервис тоже будет снижаться, так как сейчас эпидемия, экономический кризис, крупные компании становятся банкротами, либо, у кого есть база и техника, долговые обязательства — они сейчас от этого избавляются. Это сто процентов повлияет на качество выполняемых услуг», — поделился эксперт.