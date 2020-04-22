Эксперт спрогнозировал всплеск путешествий по России после коронавиурса

Специалист не думает, что беспечные путешественники станут более серьезно относиться к экспедициям. Он считает, что те, кто раньше могли улететь куда-нибудь в Непал и ходить там по Гималаям так же, не предупреждая местную службу спасения, будут путешествовать по России. Они в принципе не владеют навыками выживания и правилами безопасности, что нужно предупреждать, нужно оформлять группу.

Халилов уверен, что после пандемии цены на туризм по России понизятся.

«Кто-то будет демпинговать цены из-за конкуренции, цена будет снижаться, естественно, и сервис тоже будет снижаться, так как сейчас эпидемия, экономический кризис, крупные компании становятся банкротами, либо, у кого есть база и техника, долговые обязательства — они сейчас от этого избавляются. Это сто процентов повлияет на качество выполняемых услуг», — поделился эксперт.