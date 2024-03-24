Общество 24 марта 2024, 11:45 Аэропорт Жуковский сохранил усиленный режим работы служб безопасности Edgar Breshchanov/Global Look Press

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В аэропорте «Жуковский» сохраняется усиленный режим работы служб безопасности. Об этом РИА «Новости» рассказали в его пресс-службе.

«Инцидентов не зарегистрировано. Работа аэропорта осуществляется штатно», — добавил собеседник агентства.

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Руководство аэропорта Домодедово ранее предупредило пассажиров об усилении мер безопасности после теракта в Crocus City Hall. Расписание рейсов сохранилось, но досмотр может занять больше времени, чем обычно.

Меры безопасности во всех аэропортах Москвы ужесточили вечером 22 марта, после теракта в Красногорске. В пресс-службе аэропорта Жуковский ближе к ночи сообщали о введении повышенного уровня безопасности. Рейсы обслуживались в штатном режиме, однако пассажиров предупредили о том, что прохождение предполетного досмотра может затянуться из-за «осуществляемого комплекса мероприятий».

Минтранс также призывал тех, кто планировал поездки, прибывать на вокзалы и аэропорты заблаговременно.