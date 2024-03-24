24 марта 2024, 09:27
Пассажиров Домодедова предупредили об усилении мер безопасности из-за теракта
В Домодедове усилили меры безопасности из-за теракта в Crocus City Hall
Руководство столичного аэропорта Домодедово предупредило пассажиров об усилении мер безопасности после теракта в Crocus City Hall. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила в Telegram-канале.
В Домодедове уточнили, что эти меры не влияют на расписание рейсов, но прохождение досмотра может занять больше времени. Поэтому пассажирам порекомендовали заранее приезжать в аэропорт и выполнять все требования сотрудников, отвечающих за обеспечение безопасности.
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Это касается прохода через рамку стационарного металлоискателя, провоза багажа и ручной клади.
«Просим проявлять бдительность и с пониманием отнестись к мероприятиям, направленным на защиту жизни и здоровья пассажиров и посетителей аэропорта», — добавили в пресс-службе.
Воскресенье, 24 марта, объявлено траурным днем по жертвам теракта в Красногорске. По всей стране проходят акции памяти.
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Аэропорт Домодедово
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