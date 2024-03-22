Важное 22 марта 2024, 21:40 Московские аэропорты усилили меры безопасности Росавиация: аэропорты Москвы усилили меры безопасности РИА «Новости»

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Аэропорты Москвы усилили меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский», — предупредили в ведомстве.

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Вечером 22 марта Crocus City Hall неизвестные открыли стрельбу. Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар, произошло обрушение кровли.

На месте ЧП работает СОБР. К зданию прибыли более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.