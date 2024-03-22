22 марта 2024, 21:40
Московские аэропорты усилили меры безопасности
Росавиация: аэропорты Москвы усилили меры безопасности
Аэропорты Москвы усилили меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский», — предупредили в ведомстве.
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Вечером 22 марта Crocus City Hall неизвестные открыли стрельбу. Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар, произошло обрушение кровли.
На месте ЧП работает СОБР. К зданию прибыли более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
Аэропорт Домодедово
Аэропорт Шереметьево
Жуковский
Аэропорт Внуково
Москва
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