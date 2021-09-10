Аэропорт Шереметьево изменил схемы взлета и посадки самолетов

Аэропорт Шереметьево с 9 сентября изменил схемы взлета и посадки самолетов. Им пришлось это сделать после многочисленных жалоб москвичей и жителей Подмосковья на шум.

Представители инициативной группы протестующих жителей считают, что им удалось этого добиться благодаря обращениям в Росавиацию, Роспотребнадзор, Госдуму и президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил «Коммерсант».

В Госкорпорация по ОрВД заявили, что корректировка схемы взлета и посадки напрямую не связана с жалобами жителей.

«9 сентября корректировки произошли во всей Московской зоне единой системы ОрВД в рамках оптимизации принятой в декабре 2020 года новой схемы воздушного движения с учетом предложений перевозчиков. Возможно, в отдельных аэропортах учитывали пожелания местных жителей и депутатов, но основная причина изменений — предложения авиакомпаний», — сказали изданию в ведомстве.

В Росавиации сообщили, что корректировку произвели на основе предложений авиакомпаний, которые были внесены во время первого этапа оптимизации в декабре прошлого года. С сентября этого года Московский центр автоматизированного управления воздушным движением, который является филиалом Госкорпорации по ОрВД, приступил ко второму этапу перехода на новую структуру воздушного пространства Московской зоны. По мнению ведомства, маршруты полетов, схемы вылетов и заходов на посадку стали удобнее. Авиакомпании благодаря этим изменениям смогут повысить экономическую эффективность.