Эксперт оценил новую схему полетов московского авиаузла

По данным издания, новая схема должна заработать в конце следующего года. Благодаря ей кружение и снижение самолетов вокруг Москвы будет оптимизировано.

«Возможно, появление новой структуры в первую очередь связано с большим шумом из-за открытия третьей полосы в Шереметьево», — предположил эксперт.

По его мнению, теперь у воздушного транспорта появится возможность срезать маршруты. Возможен и другой вариант — добавление высоты, чтобы люди, живущие поблизости, не слышали кружение самолетов.