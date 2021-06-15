Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты на 30%

В России авиабилеты могут подорожать на 25-30%. Авиаперевозчики предупредили, что к росту цен могут привести сборы аэропортов.

Аэропортовые сборы могут значительно повыситься для авиаперевозчиков в ближайшие несколько лет, чтобы окупить модернизацию некоторых аэропортов. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала письмо Минтрансу, где высказала свои опасения. Его копия оказалась в распоряжении «Коммерсанта».

Повышение сборов ожидаются в аэропортах Уфы, Кемерово, Нового Уренгоя и Геленджика.

Авиакомпании отметили, что из-за повышения сборов в этих аэропортах им придется увеличить цены на билеты. Например, в Кемерово к 2023 году обслуживание рейса подорожает в 4,5 раза, в Новом Уренгое — в 2,5 раза, в Уфе — на 70%, в Геленджике — на 40%.

В «Уральских авиалиниях» заявили, что если себестоимость окажется выше планируемых доходов, то они прекратят полеты в некоторые регионы. Эксперты отметили, что и другим частным компаниям будет выгоднее уйти с направлений. С ростом тарифов может справиться только «Аэрофлот».