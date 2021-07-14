Аналитики заявили о снижении стоимости авиабилетов на юг России

Аналитики подсчитали, что средняя стоимость авиабилетов в южные российские города снизилась на 6% за прошедшую неделю. Речь идет о перелете в одну сторону. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip оказались в распоряжении RT.

Снижение составило 1400 тысячи рублей — с 6000 рублей до 5600 рублей. Больше всего в цене подешевели билеты в Краснодар ― на 34%, Ростов-на-Дону ― на 28% и Нальчик ― на 27%. Также на 20% уменьшилась цена на перелеты в Анапу, на 9% ― в Симферополь и Геленджик, на 6% в Астрахань.

Однако за этот период не изменилась цена на полеты в Минеральные Воды и Махачкалу — 4800 и 4500 рублей соответственно. При этом билеты в Сочи подорожали с 5200 рублей до 6300 рублей.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко полагает, что на цены могли повлиять возобновление полетов Турцию и Египет.

«Безусловно, то, что открылась Турция, открылся Египет, конечно, это серьезно влияет… Две волны непогоды, которые уже были в этом году и по Крыму, и по Краснодарскому краю, — конечно, это все сказывается на спросе», — сказал он.

Осауленко считает, что даже те, кто не хочет лететь в Турцию и Египет, возможно, предпочтут остаться на подмосковной даче в +33 градуса, а не ехать на российские курорты, чтобы сидеть там в отеле из-за непогоды. По его словам, авиакомпании должны были отреагировать на снижение спроса, что они и сделали.

Специалисты сервиса OneTwoTrip анализировали бронирования, которые делали в период с 28 июня по 4 июля и с 5 по 11 июля с вылетом в августе.