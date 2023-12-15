Общество 15 декабря 2023, 11:38 Аэропорт Краснодара проверит готовность всех служб перед открытием РИА «Новости»

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В аэропорту Краснодара пройдут проверки готовности всех служб к открытию воздушной гавани. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на заявление аэропорта.

Комплексные массовые тесты состоятся в пятницу, 15 декабря.

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«Подобные тренировки мы проводим регулярно на различных участках, сегодня — с участием базовой авиакомпании „Азимут“», — уточнили в аэропорту.

О том, что закрытая с начала прошлого года воздушная гавань может возобновить работу, стало известно 13 декабря. В распоряжении «360» даже оказались данные о возможном маршруте самолетов. Накануне президент России Владимир Путин на прямой линии отметил, что вопрос о возобновлении работы аэропорта Краснодара пока не приняли окончательно, однако назвал такой расклад возможным при условии обеспечения безопасности пассажиров. При этом глава государства напомнил, что международный аэропорт Краснодара расположен достаточно далеко от зоны боевых действий.