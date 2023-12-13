Транспорт 13 декабря 2023, 13:23 Власти допустили возобновление работы аэропорта Краснодара Оперштаб: аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Закрытый с 2022 года международный аэропорт Краснодара может возобновить работу. Решение примут после тестового рейса, сообщил оперштаб Краснодарского края.

«По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта», — заявили власти.

Реклама

Аэропорт Краснодара в числе других 11 хабов на юге России приостановил работу 24 февраля 2022 года. С тех пор ограничение регулярно продлевали. Авиакомпании перенаправили маршруты через Сочи, Минеральные Воды, Волгоград, Москву и Ставрополь.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что аэропорт Симферополя ради безопасности останется закрытым. Он сказал, что возобновление полетов в аэропорт Краснодара хорошо скажется на логистике.