Эксклюзив 13 декабря 2023, 13:43 Появились данные о возможном маршруте самолетов из Краснодара до Москвы Источник «360» предоставил возможный маршрут самолетов из Краснодара в Москву Телеканал «360»

Читать 360tv в

В распоряжении «360» оказалась карта маршрута, по которому, возможно, будут летать самолеты из Краснодара в Москву. Время в пути пока неизвестно.

Телеканал «360»

Затейливый маршрут пролегает через множество российских городов, в том числе Астрахань и Волгоград.

Реклама

Большинство аэропортов на юге России временно прекратили работу с 24 февраля 2022 года. Срок действия ограничения уже не раз продлевали. Авиакомпании вынуждены были перенаправлять маршруты через Минеральные Воды, Сочи, Москву, Волгоград.

Аэропорт Краснодара был в числе закрывшихся в феврале прошлого года. Однако недавно стало известно, что он может возобновить работу. Уже 15 декабря планируется тестовый рейс, по итогам которого примут решение о возможности открытия воздушной гавани, сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, возобновление перелетов в Краснодар положительно скажется на логистике. При этом, по его словам, аэропорт Симферополя останется закрытым из соображений безопасности.