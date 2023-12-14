Транспорт 14 декабря 2023, 14:21 Названы условия открытия аэропорта Краснодара Путин подтвердил открытие аэропорта Краснодара при обеспечении безопасности Edgar Breshchanov/Global Look Press

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Возобновление работы аэропорта Краснодара возможно при обеспечении безопасности пассажиров. Это самый главный критерий, на который станут опираться при вынесении итогового решения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе совмещенной с прямой линией пресс-конференции.

Глава государства добавил, что окончательно вопрос о возвращении воздушной гавани Краснодара к работе пока окончательно пока не принят.

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«В открытии аэропортов главное обеспечение безопасности пассажиров. Абсолютный критерий при открытии аэропортов. Хоть Краснодарский достаточно далеко от зоны боевых действий. Если министры к этому решению подходят, значит так и должно быть. Но еще раз посмотрим», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на прекращение работы ряда аэропортов приграничных регионов России, авиаперевозчики стали лидером по росту числа пассажиров за этот год, улучшив показатель сразу на 16,4%.

«На втором месте железнодорожный транспорт: плюс 10,45, и автомобильные перевозки — около 7%. Объем пассажироперевозок существенным образом возрастает», — привел результаты Путин.

Президент добавил, что все российские перевозчики должны задуматься о расширении своей деятельности в условиях повышенного интереса россиян к внутреннему туризму.

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина продолжается в Гостином Дворе Москвы третий час. Основные тезисы президента России есть в прямой трансляции «360».