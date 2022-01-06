«Аэрофлот» и «Белавиа» отменили рейсы в Казахстан

Российская компания «Аэрофлот» отменила все вечерние рейсы в Казахстан. Утренние рейсы из Нур-Султана и Алма-Аты в Москву тоже не состоялись.

Вечером 6 января из Москвы должны были вылететь самолеты в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау. Но их отменили, сообщило РИА «Новости».

Белорусский перевозчик «Белавиа» тоже отменил вечерний рейс из Минска в Алма-Ату. Самолет должен был вылететь в 20:05 по московскому времени. По данным «Sрutnik Казахстан», все рейсы компании Air Astana отменены до 7 января. Аэропорты в Алма-Ате, Актау и Актобе сегодня приостановили работу на фоне продолжающихся протестов и беспорядков.

Накануне «Аэрофлот» и «Белавиа» тоже отменяли рейсы в Казахстан. Аналогичным образом поступили «Азербайджанские авиалинии» и кувейтская Jazeera Airways.

Ситуация в Казахстане резко обострилась 4 января. Митинги против повышения цен на газ переросли в столкновения демонстрантов и силовиков. Сегодня стало известно, что в Алма-Ате погибли 12 правоохранителей.