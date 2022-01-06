При столкновениях в Алма-Ате погибли 12 правоохранителей

В ходе столкновений в Алма-Ате погибли 12 правоохранителей. Еще 353 сотрудника были ранены, сообщил «Sputnik Казахстан» со ссылкой на данные комендатуры.

По информации издания, в городе был найден труп обезглавленного мужчины. Гостелевидение Казахстана уточнило, что он тоже был сотрудником правоохранительных органов и это убийство доказывает террористический характер действий участников беспорядков, сообщило РИА «Новости».

Обстановка в Казахстане резко обострилась 4 января. Митинги из-за цен на сжиженный газ переросли в беспорядки. Между силовиками и протестующими начались столкновения. О жертвах среди правоохранителей накануне заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, пишет RT.

«Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин», — сообщил он во время своего обращения к нации.

Сегодня в Алма-Ате была начата спецоперация против участников погромов, занимающихся мародерством.