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    06 января 2022, 11:55

    При столкновениях в Алма-Ате погибли 12 правоохранителей

    Ольга Назаркина

    В ходе столкновений в Алма-Ате погибли 12 правоохранителей. Еще 353 сотрудника были ранены, сообщил «Sputnik Казахстан» со ссылкой на данные комендатуры.

    При столкновениях в Алма-Ате погибли 12 правоохранителей

    По информации издания, в городе был найден труп обезглавленного мужчины. Гостелевидение Казахстана уточнило, что он тоже был сотрудником правоохранительных органов и это убийство доказывает террористический характер действий участников беспорядков, сообщило РИА «Новости».

    Обстановка в Казахстане резко обострилась 4 января. Митинги из-за цен на сжиженный газ переросли в беспорядки. Между силовиками и протестующими начались столкновения. О жертвах среди правоохранителей накануне заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, пишет RT.

    «Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин», — сообщил он во время своего обращения к нации.

    Сегодня в Алма-Ате была начата спецоперация против участников погромов, занимающихся мародерством.