Режим ЧП введен во всем Казахстане. Авиакомпании отказываются от полетов в страну

Чрезвычайное положение ввели на всей территории Казахстана. Ранее режим был введен в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в столице республики Нур-Султане.

О распространении чрезвычайного положения на территорию всей страны сообщил «Sputnik Казахстан». Этот режим, в частности, предполагает введение комендантского часа с 23:00 до 7:00, запрет на любые массовые скопления людей и митинги. Также он предусматривает ограничение на въезд и выезд из населенных пунктов, сообщил RТ.

В Нур-Султане, согласно указу президента Казахстана, была создана городская комендатура, наделенная чрезвычайными полномочиями. Комендантом был назначен начальник полиции города Ержан Саденов.

На фоне протестов, которые сегодня начали перерастать в беспорядки и столкновения с силовиками, авиакомпании других стран начали отменять рейсы в Казахстан. Такое решение уже принял российский «Аэрофлот», отменив рейс в Нур-Султан из Москвы. Самолет должен был вылететь в 23:20, но теперь, согласно расписанию, он помечен как отмененный. Помимо этого, «Аэрофлот» отменил рейс в Алма-Ату, сообщило РИА «Новости».

Также полеты в республику отменили «Белавиа», «Азербайджанские авиалинии» и кувейтская Jazeera Airways. По данным Sputnik, рейс из Грузии задерживают уже более чем на 14 часов.