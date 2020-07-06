Адвокаты обжаловали приговор по делу «Седьмой студии»

Адвокаты обвиняемых Юрия Итина и продюсера Алексея Малобродского подали документы на обжалование приговора. Он был вынесен 26 июня.

«По уголовному делу в суд поступили апелляционные жалобы от осужденного Малобродского, его защиты, а также защиты осужденного Итина», — рассказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Апелляция от адвокатов была подана в последний день, когда по закону это можно было сделать. При этом не имеет значения, подал ли защитник Серебренникова на обжалование приговора, потому что в приговор оспаривается целиком, а не от каждого обвиняемого по отдельности. По делу «Седьмой студии» обвинили в халатности сотрудницу Министерства культуры Софью Апфельбаум.

Уже сразу после оглашения приговора Серебренников рассказал журналистам, что недоволен решением судьи. Его приговорили к трем годам условно. Юрий Итин и Алексей Малобродский также получили условные сроки. Их обязали возместить Минкультуры ущерб в 129 миллионов рублей.