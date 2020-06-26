Апфельбаум признали виновной в халатности по делу «Седьмой студии»

Одну из фигуранток дела «Седьмой студии», Софью Апфельбаум, признали виновной в халатности. Ее она совершила во время работы в Минкультуры РФ, считает суд. Об этом сообщил корреспондент «360» из Мещанского суда Москвы.

Судья заявила, что у Софьи была возможность «исполнить свои обязанности» в Министерстве культуры. Однако она «отнеслась к ним небрежно». В частности, Апфельбаум не проверила поступившие от АНО «Седьмая студия» сведения. Обвиняемая вину не признала.

Ранее виновными в хищениях признали Кирилла Серебренникова, Юрия Итина и Алексея Малобродского.

Дело «Седьмой студии» длится уже несколько лет. Режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела обвинили в хищении порядка 129 миллионов рублей во время работы над театральным проектом «Платформа». Следствие считает, что сотрудники «Седьмой студии» предоставляли неверные данные о количестве проведенных работ и их стоимости.

Прокурор ранее запросил для Серебренникова шесть лет колонии и выплату штрафа в размере 800 тысяч рублей, для Малобродского — пять лет, для Итина и Апфельбаум — четыре года.