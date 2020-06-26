Серебренников остался недоволен приговором

Режиссер Кирилл Серебренников недоволен решением суда. Об этом он заявил журналистом, выйдя из здания Мещанского суда.

Серебренников заявил, что за правду нужно бороться, и добавил, что недоволен решением суда. Он поблагодарил всех собравшихся за поддержку, за веру в невиновность фигурантов дела «Седьмой студии». Режиссер добавил, что каждый из пришедших очень важен, и призвал людей соблюдать социальную дистанцию, чтобы не заразить друг друга.

Люди встретили выходящего из здания суда аплодисментами, которые начались еще когда суд вынес приговоры.

26 июня Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова и продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина к условным срокам и штрафам. Бывшую сотрудницу Минкультуры России Софью Апфельбаум суд признал виновной в халатности, но наказывать не стал из-за истечения срока давности дела.

Прокурор требовал для Серебренникова шесть лет колонии.

Серебренникова, Малобродского и Апфельбаум признали виновными в хищении порядка 129 миллионов рублей во время работы над театральным проектом «Платформа». Всего Министерство культуры выделило на этот проект около 219 миллионов рублей.