Суд вынес приговор Кириллу Серебренникову. Видео

В распоряжении «360» оказалось видео оглашения приговора Кириллу Серебренникову. Ему дали три года условно. Кадры предоставила пресс-служба Мещанского суда Москвы.

Разбирательство по делу «Седьмой студии» длилось с 2017 года. Виновными в хищении средств признали режиссера Серебренникова, а также двух продюсеров — Алексея Малобродского и Юрия Итина. Их обвинили в присвоении и растрате 129 миллионов рублей во время работы над театральным проектом «Платформа».

По информации следствия, Минкульт на проект «Платформа» выделили более 214 миллионов рублей в период с 2011 по 2014 годы. Серебренников вместе с продюсерами предоставлял искаженные данные о том, как расходуются деньги государства. По этому же делу суд вынес приговор бывшей сотруднице министерства Софии Апфельбаум. Ее обвинили в халатности. Девушка не признала вину.

Серебернников остался недовольным приговором, об этом он рассказал журналистам на выходе из суда.