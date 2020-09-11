Адвокатский совет рассмотрит дисциплинарное дело Пашаева 18 сентября

Совет адвокатской палаты Северной Осетии планирует рассмотреть дисциплинарное дело в отношении адвоката Эльмана Пашаева 18 сентября. Юристу могут вынести замечание, предупреждение или вовсе прекратить его адвокатский статус.

О дате рассмотрения дела сообщил вице-президент палаты Михаил Аскеров, передает ТАСС. Накануне Министерство юстиции предложило лишить Пашаева статуса адвоката. Однако Михаил Аскеров заявил, что этот запрос от ведомства еще не получен.

Также в Минюсте предложили начать дисциплинарное производство в отношении адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

Ранее Эльман Пашаев заявил, что Михаила Ефремова попросили признать вину взамен на безнаказанность. Правда, имя просившего юрист не сообщил. Также адвокат утверждал, что общественники призывали Ефремова его оклеветать. Мол, жить станет легче, если он это сделает. Однако член ОНК Москвы Ева Меркачева назвала действия Пашаева «мерзостью».

Еще одно заявление Эльмана Пашаева прессе касалось гонорара. Выяснилось, что юрист вместе с партнером оказывали услуги на безвозмездной основе.