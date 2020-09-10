Пашаев: Ефремова обещали освободить при признании вины

Человек из его близкого окружения Михаила Ефремова подставил его, пообещав освобождение при признании вины в ДТП. Об этом заявил бывший адвокат актера Эльман Пашаев.

«Просили: признай свою вину, и тебе за это ничего не будет», — сказал юрист телеканалу «Москва 24».

Имени того, кто обещал Ефремову свободу, Пашаев не привел. Он отметил, что этот человек выступал в суде.

Сам Пашаев пытался отговорить своего подзащитного от признания вины.

«Я два дня не спал, когда он сказал, что признает свою вину. Его обманули», — считает защитник.

8 сентября суд в Москве приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за пьяное ДТП, устроенное в июне в центре столицы. Ефремов сел пьяным за руль внедорожника и протаранил фургон на встречке. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

В ходе слушаний Ефремов до последнего отказывался признавать вину. Пашаев приглашал в суд свидетелей, заявлявших, что актер якобы не сидел за рулем в момент аварии. Записи с камер наружного наблюдения это опровергли.

После приговора Ефремов отказался от услуг Пашаева. 10 сентября Минюст России предложил лишить Пашаева адвокатского статуса из-за перепалки с адвокатом потерпевших Александром Добровинским.