Пашаев заявил, что общественники обещали «хорошую жизнь» Ефремову за отказ от адвоката. Это назвали «мерзостью»

Эльман Пашаев заявил, что общественники попросили Ефремова оклеветать адвоката, чтобы жизнь актера стала лучше. Член ОНК Москвы Ева Меркачева рассказала «360», как относится к обвинению от юриста.

По словам Пашаева, после встречи с Ефремовым в СИЗО он узнал, что общественники специально попросили актера наговорить на адвоката, передает РИА «Новости». «Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь», — рассказал адвокат.

Ева Меркачева только удивилась такому обвинению: «Мы были свидетелями всего того, что происходило на суде по делу Ефремова, слышали слова Пашаева, наше мнение сложилось по поводу этого человека».

Трактовку Пашаева эксперт назвала «мерзостью»: «Если выбирать, кому верить, то здесь очевидно». Общественница сообщила, что актера навещали правозащитники и люди с «незапятнанной репутацией»: «Мы все слышали одно и тоже. Все то, что говорил Ефремов, мы озвучили. Мы не прибавили, не убавили».

Кроме того, Меркачева поделилась историей одной девушки, которою защищал Пашаев. Адвокат гарантировал, что клиентку никто не арестует, если она вернется в страну. Но на деле оказалось все совсем наоборот. Позже девушка подала против Пашаева иск, потому что сочла действия юриста мошенническими.