Важное 04 мая 2023, 11:49 Адвокат попросил суд отменить домашний арест для Блиновской Защита Блиновской попросила заменить домашний арест на запрет определенных действий Telegram

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Защита блогера Елены Блиновской подала жалобу, в которой попросила отменить домашний арест и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

«В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Сальниковой Н. А. на постановление суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Блиновской», — рассказала собеседница агентства.

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По ее словам, защита просит заменить меру пресечения для Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании денег, на запрет определенных действий.

Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 рублей и незаконной легализации денежных средств. По версии следствия, весь свой заработок блогер проводила через зарегистрированных юрлиц, работающих по упрощенной схеме налогообложения. В конце апреля суд отправил создательницу «Марафона желаний» под домашний арест до 26 июня. Позже стало известно, что блогера могут поместить в СИЗО из-за активной деятельности кураторов ее марафонов в соцсетях.