Знаменитости 30 апреля 2023, 21:38 Меру пресечения Блиновской пересмотрят из-за активности кураторов марафонов ТАСС: Блиновской грозит СИЗО из-за активности кураторов ее марафонов в соцсетях

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Блогер Елена Блиновская может попасть в СИЗО из-за активной деятельности кураторов своих марафонов в соцсетях. Сейчас она находится под домашним арестом и не может пользоваться интернетом, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Сегодня появились призывы якобы со стороны кураторов Блиновской участвовать в ее новых марафонах. В том случае, если с ее стороны установят нарушения запретов, правоохранители могут направить в суд ходатайство об ужесточении меры пресечения на заключение под стражу», — пояснил собеседник агентства.

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По словам адвоката Сергея Жорина, суд может вызвать на допрос кураторов марафонов, а также верифицировать принадлежность аккаунтов, где опубликовали соответствующую информацию.

«После этого могут принять решение об ужесточении блогеру меры, мотивируя тем, что Блиновская должна была закрыть доступ к официальным страницам в соцсетях», — сказал он.

Блогер Елена Блиновская, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, будет находиться под домашним арестом до 26 июня.

После заведения уголовного дела «королева марафонов» пыталась сбежать из России. Она купила билет в Узбекистан, а сама на арендованной машине хотела уехать в Белоруссию. Блиновскую задержали на контрольно-пропускном пункте в Смоленской области.