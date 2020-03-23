Адвокат обвинил СМИ в «демонизации» расчленителя Соколова. И сравнил его историю с шекспировской трагедией

Адвокат историка Олега Соколова пообещал раскрыть результаты собственного расследования убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Он заявил, что СМИ слишком «демонизируют» его подзащитного.

«В течение считанных часов после трагедии в средствах массовой информации образ историка Соколова был „демонизирован“, что было спланировано заранее. В результате возможность справедливого суда с участием коллегии присяжных для историка Соколова оказалась равной процессуальному самоубийству, поскольку в обществе уже сформирован и объявлен негативный обвинительный вердикт», — отметил адвокат историка Александр Почуев.

По мнению правозащитника, развитие событий в деле Соколова напоминает трагедию Шекспира «Отелло, Венецианский мавр». «Но кто написал сценарий этой трагедии?» — задался вопросом Почуев.

По его словам, сторона защиты заявила более 78 устных и письменных ходатайств, отработано 18 версий, проведено собственное расследование. При таком графике у них просто не получалось ответить на все многочисленные выпады и ложные обвинения.

Теперь, несмотря на то, что адвокаты Олега Соколова изначально были против публичности, они готовы раскрыть результаты расследования. Вечером 23 марта в программе «Прямой эфир» выйдет интервью с историком, там же будет изложена основная версия защиты.

63-летнего преподавателя истории из СПбГУ Олега Соколова поймали ночью 9 ноября при попытке утопить отрезанные руки аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, его госпитализировали с переохлаждением. Тело девушки нашли в его квартире неподалеку.