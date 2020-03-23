    23 марта 2020, 13:10

    Адвокат обвинил СМИ в «демонизации» расчленителя Соколова. И сравнил его историю с шекспировской трагедией

    Иван Степанов, Юлия Булыгина

    Адвокат историка Олега Соколова пообещал раскрыть результаты собственного расследования убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Он заявил, что СМИ слишком «демонизируют» его подзащитного.

    «В течение считанных часов после трагедии в средствах массовой информации образ историка Соколова был „демонизирован“, что было спланировано заранее. В результате возможность справедливого суда с участием коллегии присяжных для историка Соколова оказалась равной процессуальному самоубийству, поскольку в обществе уже сформирован и объявлен негативный обвинительный вердикт», — отметил адвокат историка Александр Почуев.

    По мнению правозащитника, развитие событий в деле Соколова напоминает трагедию Шекспира «Отелло, Венецианский мавр». «Но кто написал сценарий этой трагедии?» — задался вопросом Почуев.

    По его словам, сторона защиты заявила более 78 устных и письменных ходатайств, отработано 18 версий, проведено собственное расследование. При таком графике у них просто не получалось ответить на все многочисленные выпады и ложные обвинения.

    Теперь, несмотря на то, что адвокаты Олега Соколова изначально были против публичности, они готовы раскрыть результаты расследования. Вечером 23 марта в программе «Прямой эфир» выйдет интервью с историком, там же будет изложена основная версия защиты.

    63-летнего преподавателя истории из СПбГУ Олега Соколова поймали ночью 9 ноября при попытке утопить отрезанные руки аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, его госпитализировали с переохлаждением. Тело девушки нашли в его квартире неподалеку.