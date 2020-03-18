    18 марта 2020, 14:27

    Расследование дела историка-расчленителя завершили. Первое заседание состоится в начале апреля

    Андрей Иванов, Иван Степанов

    СК завершил расследование дела историка Соколова об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Теперь дело за прокуратурой. Как рассказал «360» адвокат обвиняемого Александр Почуев, первое заседание суда может состояться в начале апреля.

    «Плодотворная работа следствия окончена, защита ознакомлена с материалами дела и заявлено ходатайство, в котором впервые выдвинута официальная версия защиты», — сообщил Почуев.

    Адвокат добавил, что ближайшие 10 дней прокуратура оценит доводы следствия и защиты и решит — утвердить или вернуть обвинительное заключение. Первое заседание суда может состояться до 8 апреля.

    Помимо убийства, следствие обвиняет Соколова в незаконном хранении оружия. Историк уже прошел необходимую психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты выяснили, что во время совершения преступления обвиняемый был вменяем.

    Специалиста по Наполеону, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки в Петербурге 9 ноября 2019 года. Он упал в воду при попытке избавиться от тела аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у ученого были отношения. Соколов сознался, что убил Ещенко из обреза, а потом расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.