Расследование дела историка-расчленителя завершили. Первое заседание состоится в начале апреля

СК завершил расследование дела историка Соколова об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Теперь дело за прокуратурой. Как рассказал «360» адвокат обвиняемого Александр Почуев, первое заседание суда может состояться в начале апреля.

«Плодотворная работа следствия окончена, защита ознакомлена с материалами дела и заявлено ходатайство, в котором впервые выдвинута официальная версия защиты», — сообщил Почуев.

Адвокат добавил, что ближайшие 10 дней прокуратура оценит доводы следствия и защиты и решит — утвердить или вернуть обвинительное заключение. Первое заседание суда может состояться до 8 апреля.

Помимо убийства, следствие обвиняет Соколова в незаконном хранении оружия. Историк уже прошел необходимую психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты выяснили, что во время совершения преступления обвиняемый был вменяем.

Специалиста по Наполеону, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки в Петербурге 9 ноября 2019 года. Он упал в воду при попытке избавиться от тела аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у ученого были отношения. Соколов сознался, что убил Ещенко из обреза, а потом расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.