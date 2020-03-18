Расследование дела историка-расчленителя завершили. Первое заседание состоится в начале апреля
«Плодотворная работа следствия окончена, защита ознакомлена с материалами дела и заявлено ходатайство, в котором впервые выдвинута официальная версия защиты», — сообщил Почуев.
Адвокат добавил, что ближайшие 10 дней прокуратура оценит доводы следствия и защиты и решит — утвердить или вернуть обвинительное заключение. Первое заседание суда может состояться до 8 апреля.
Помимо убийства, следствие обвиняет Соколова в незаконном хранении оружия. Историк уже прошел необходимую психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты выяснили, что во время совершения преступления обвиняемый был вменяем.
Специалиста по Наполеону, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки в Петербурге 9 ноября 2019 года. Он упал в воду при попытке избавиться от тела аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у ученого были отношения. Соколов сознался, что убил Ещенко из обреза, а потом расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.