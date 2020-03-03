Историку-расчленителю Соколову предъявили окончательное обвинение

Следователи закончили расследование по делу о смерти аспирантки Анастасии Ещенко. Историку Олегу Соколову предъявили окончательное обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.

«Следствие по историку Соколову подошло к логическому процессуальному завершению. Вчера предъявлено окончательное обвинение», — сообщил «360» адвокат историка Александр Почуев.

Обвинение Олег Соколов услышал, находясь в СИЗО. По словам правозащитника, историк признает свою вину и раскаивается.

«Защита приступит к ознакомлению с делом на этой неделе. В дальнейшем, я планирую заявить о рассмотрении дела в закрытом режиме. Это обусловлено мотивами сохранения тайны личной жизни участников трагедии», — добавил адвокат

Как считает Почуев, широкая огласка дела привела к негативным последствиям. В частности, по отношению к Соколову заведомо создалось негативное отношение и общественный вердикт.

Олег Соколов был профессором истории в СПбГУ. В начале ноября он убил и расчленил свою возлюбленную — аспирантку Анастасию Ещенко. В ночь на 9 ноября он пытался утопить в реке отрезанные руки девушки, но упал в воду. Его нашли правоохранители, а позже в его квартире обнаружили тело Анастасии. Следователи выяснили, что историк убил сожительницу из мелкокалиберного обреза.