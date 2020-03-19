Названа причина убийства аспирантки историком Соколовым

Историк Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко во ходе бытового конфликта, произошедшего на почве взаимной ревности, говорится в обвинительном заключении Генеральной прокуратуры. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Заместитель генерального прокурора 19 марта утвердил заключение по обвинению Соколова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия), рассказал Почуев.

Согласно заключению, Соколов совершил преступление в ходе бытового конфликта на почве взаимной ревности, при этом его действия не связаны с необходимой обороной либо с превышением ее пределов.

«Особой жестокости, надругательств над телом жертвы и рецидива не установлено. Также не подтверждены ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв», — рассказала сторона защиты.

Смягчающим обстоятельством является наличие двух малолетних детей у обвиняемого. Обстоятельство, отягчающее наказание Соколова — совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов.

Версия защиты с доказательствами, добытыми в результате адвокатского расследования, и их критика будут обсуждаться в программе Андрей Малахова «Прямой эфир». Также в шоу покажут эксклюзивное интервью с Олегом Соколовым из СИЗО.

Ранее Почуев рассказал «360», что первое заседание суда может состояться в начале апреля.

Экс-доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге 9 ноября 2019 года. Он упал в воду при попытке избавиться от тела аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у ученого были отношения. Соколов сознался, что убил Ещенко из обреза, а потом расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.